Игорь Артемьев: недобросовестных транснациональных фармпроизводителей будем изгонять из страны

Страны, входящие в БРИКС, в том числе и Россия, намерены напрямую обсудить с руководителями транснациональных производителей лекарств, которые замечены в применении недобросовестных практик, их дальнейшую деятельность на рынках стран БРИКС. Об этом в интервью «Россия 24» сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Мы снизили цену в среднем на 30% более чем на 400 лекарств через жесткую систему антимонопольного контроля за регистрацией стоимости лекарств. Но это не отменяет плохие практики – подкуп врачей, фармацевтов. Они приезжают сюда и делают то, что давно не делают в своих странах», — рассказал он.

По его словам, Россия уже обращалась к транснациональным гигантам по этому поводу, однако не всегда была услышана. «Когда мы одни к ним приходили, они не очень хотели с нами разговаривать: ну, 147 миллионов населения, не так много, а когда мы пришли в БРИКСе, когда пришла половина человечества и сказала, что это будут наши общие требования, они сейчас должны с нами считаться, – уверен глава ФАС. – Мы еще раз им скажем: если вы будете так себя вести у нас в гостях, в нашей стране, где вы зарабатываете миллиарды, вы будете получать миллиардные штрафы, мы будем изгонять вас из нашей страны».

Страны решили инициировать обсуждение и встречи на уровне руководителей транснациональных компаний, чтобы говорить о том, что такие практики, как завышение цен по определенным позициям, подкуп врачей, продажа просроченных лекарств, недопустимы.

А чтобы с рынка не исчезли лекарства, которые выпускает только одна иностранная компания, ФАС предлагает применить принудительное лицензирование с компенсацией компании-правообладателю. По словам Игоря Артемьева, США сотни раз уже применяли подобную практику. «Они не церемонятся с иностранными компаниями, мы же ходим на цыпочках вокруг них и говорим, что никак не можем принять законодательство», — заявил он.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»