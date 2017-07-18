Emergent BioSolutions покупает у Sanofi бизнес по производству противооспенной вакцины

Американская биотехнологическая компания Emergent BioSolutions объявила о приобретении бизнеса по производству противооспенной вакцины ACAM2000 у французской Sanofi, сообщает Pharmaceutical Business Review. Сумма сделки может составить до 125 млн долл.

По условиям соглашения, Sanofi получит 97,5 млн долл. в виде единовременного платежа и еще до 27,5 млн долл. в случае достижения определенных регуляционных и производственных задач.

ACAM2000 является единственной противооспенной вакциной, одобренной FDA для иммунизации категорий населения с высоким риском заболевания. Вакцина разработана для применения на случай биотеррористической атаки.

Кроме США ACAM2000 зарегистрирована в Австралии и Сингапуре.

Под соглашение подпадает и 10-летний контракт с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сумма которого изначально составляла до 425 млн долл. На настоящий момент оставшаяся сумма составляет около 160 млн долл. Вакцина входит в Государственный стратегический запас медикаментов США (SNS).

Кроме того, в рамках соглашения Emergent BioSolutions приобретает расположенное в США предприятие по производству ингредиентов для вакцины, имеющее сертификат современной надлежащей производственной практики (cGMP) и арендует предприятие по производству готовых форм, также сертифицированное cGMP.

Сделку планируется завершить к концу текущего года

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»