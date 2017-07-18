Источники: Паскаль Сорио останется у руля AstraZeneca

Исполнительный директор шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио останется на своем посту в ближайшем обозримом будущем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Эта информация противоречит сообщениям израильского экономического издания Calcalis о том, что Паскаль Сорио ведет переговоры с израильской Teva Pharmaceutical Industries о назначении на аналогичную должность.

В AstraZeneca подтвердили, что именно Паскаль Сорио будет представлять финансовые результаты компании за II квартал 27 июля 2017 г.

В AstraZeneca отказались комментировать информацию Calcalis, которая привела к снижению курса акций компании на 5%.

В компании также отказались комментировать и последнюю информацию, на фоне которой акции AstraZeneca выросли на 4%, а бумаги Teva снизились на 4%.

Еще до появления информации о том, что Паскаль Сорио останется в AstraZeneca, аналитик из Leerink Partners Симус Фернандес предположил, что в случае его ухода шведско-британская компания может стать привлекательным объектом для поглощения.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»