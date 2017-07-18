Госаптеки Коми смогут рассчитаться с долгами, только снизив зарплаты сотрудников

ГУП «Государственные аптеки Республики Коми» не удается добиться отсрочки выплат поставщикам услуг по судебным актам.

Арбитражный суд Коми в последние дни несколько раз отказал Госаптекам республики в отсрочках по решению судов о выплате задолженности энергетикам, информационным и охранным службам.

Предприятие находится в тяжелой экономической ситуации, в начале года его деятельность была парализована отсутствием средств, ассортимент препаратов ограничен до минимума. В апреле ЗАО Фирма Центр внедрения «ПРОТЕК» подало иск о банкротстве сети. Однако после смены в мае руководства Госаптек представители правительства региона заявили, что не допустят банкротства. Очередное заседание по делу о несостоятельности состоится 7 августа.

Тем временем арбитраж отказывает предприятию в отсрочках выплат и апелляциях. 12 июля суд апелляционной инстанции отказал Госаптекам в пересмотре решения по иску вневедомственной охраны, которому сеть задолжала 53,6 тыс. рублей. Несколькими днями ранее в ходе двух процессов арбитраж постановил взыскать с сети в пользу «Коми тепловой компании» 53,7 и 127,3 тыс. рублей. В ходе этих процессов Госаптеки ссылались на отсутствие бюджетного финансирования и возмещения выпадающих доходов от реализации лекарственных средств по государственно регулируемым ценам. К началу апреля кредиторская задолженность предприятия достигала 82,4 млн руб., из которых 42,8 млн руб. относились к просроченной задолженности (более свежие данные не приводились). «Отсрочка и рассрочка является единственным механизмом, …позволяющим предприятию безболезненно рассчитаться по долгам, при этом не нарушать прав и законных интересов работников на получение заработной платы», – указывали представители сети.

В ряде случаев Госаптеки не готовы самостоятельно выплатить даже существенно меньшие суммы. Так, 5 июля арбитражный суд Коми издал приказы о взыскании с сети 5 тыс. и 1,6 тыс. рублей задолженности по оплате электроэнергии за отдельные месяцы.

Василий Когаловский

«Фармацевтический вестник»