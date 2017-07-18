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Valeant продает подразделение Obagi Medical Products

Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International Inc. объявила о продаже подразделения Obagi Medical Products китайской компании Haitong International Zhonghua Finance Acquisition Fund I LP, сообщает MarketWatch. Сумма сделки – 190 млн долл.

Obagi Medical Products специализируется на разработке и производстве дерматологических препаратов, в частности для защиты кожи от преждевременного старения, лечения повреждений кожного покрова и других заболеваний. Они применяются также в пластической хирургии.

Сделку планируется завершить во 2-й половине года. Доходы от нее пойдут на погашение задолженностей по кредитам.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Июль 17, 2017 | Просмотров: 55