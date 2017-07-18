Путин объявил благодарности Алексею Репику и Дмитрию Морозову Valeant продает подразделение Obagi Medical Products » Кагоцел – официальный спонсор Чемпионата Европы по фигурному катанию 2018 г. В 2018 г. впервые в современной истории Россия примет Чемпионат Европы по фигурному катанию. В период с 15 по 21 января в Москве соберутся лучшие фигуристы Европы. Компания «Ниармедик» приняла решение поддержать это важнейшее для отечественного спорта и имиджа страны событие. Противовирусный препарат Кагоцел выступит официальным спонсором Чемпионата Европы по фигурному катанию. Эксперты уверены, что проведение ЧЕ-2018 в России крайне положительно скажется на развитии и популяризации фигурного катания в нашей стране. А для наших спортсменов это соревнование будет не только возможностью подтвердить свое первенство при поддержке родных трибун, но и хорошей пробой льда перед Зимней Олимпиадой – 2018. «Фармацевтический вестник»