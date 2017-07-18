Путин объявил благодарности Алексею Репику и Дмитрию Морозову

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился вы дать грамоты и объявить благодарности деятелям культуры, образования, здравоохранения и других сфер. В подписанном президентом 10 июля распоряжении из 141 человека лишь трое отмечены «за заслуги в области здравоохранения». Кроме того председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов награжден «за заслуги в развитии законодательства», а владелец фармкомпании «Р-Фарм» Алексей Репик — «за улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации».

В апреле 2017 года японская компания Mitsui приобрела 10-процентную долю «Р-Фарма», вложив в российскую фармкомпанию, по самым скромным оценкам, не менее $170 млн. «Мы открыты для разного рода инвестиционных идей. Я очень верю в развитие цифровой медицины. Неслучайно и цифровая экономика становится наиболее обсуждаемой и перспективной тематикой для развития страны», – заявил тогда Алексей Репик.

Председателю Комитета Госдумы по охране здоровья, детскому хирургу Дмитрию Морозову объявлена благодарность за заслуги в развитии бюджетного и налогового законодательства. Этой же похвалы удостоились председатель Комитета по транспорту и строительству, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Комитета по аграрным вопросам и другие.

За заслуги в области здравоохранения президент отметил трех человек. Грамотой награжден начальник сектора медицинской аналитики управляющей компании медицинского кластера Алтайского края Игорь Пуховец, заместителю главврача Сыктывкарской городской поликлиники №2 Людмила Нюхичева и руководитель отделения нейрохирургии Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Вячеслав Ступак.

Также президентскую благодарность получил фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд». В 2017 году фонд организовал пункт проката аппаратов ИВЛ совместно с детской республиканской клинической больницей Татарстана. На эти цели фонд направил 10 млн рублей.

Распоряжением Президента Российской Федерации, объявляются благодарности и, в некоторых случаях, награждаются почетными грамотами руководители федеральных учреждений, профессора и научные сотрудники, учителя школ, директора компаний, внесшие весомый вклад в развитие тех или иных сфер.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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