ОНФ: более 70% льготников покупают лекарства за свой счет

72% льготников вынуждены покупать лекарственные препараты за свои деньги из-за отсутствия их в аптеках. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ), в котором приняли участие 789 человек из 71 региона страны.

«654 человека столкнулись с отказом в выдаче рецепта, причем в большинстве случаев причина отказа – отсутствие необходимых лекарств в аптеке. Из-за отсутствия необходимых препаратов 72% респондентов вынуждены покупать их за собственные деньги. 65% льготников обращаются с жалобами на нехватку льготных лекарств в специальные ведомства, преимущественно в Минздрав. Однако только у 18% после обращения в вышестоящие учреждения ситуация улучшилась», – говорится в сообщении ОНФ.

При этом, как показал опрос ОНФ, около трети льготников не знают о возможности поставить рецепт на отсроченное обслуживание при отсутствии лекарств в аптеке, а из 489 человек, сделавших это, 211 так и не получили необходимых им лекарств.

Еще 377 человек заявили, что испытывают трудности при попытке попасть на прием к врачу для получения рецепта на льготные лекарства.

Таким образом, как отмечают эксперты ОНФ, отчет правительства об обеспеченности льготников лекарствами и оценка ситуации пациентами «заметно разнятся», а поручение президента России Владимира Путина о принятии исчерпывающих мер по льготному обеспечению граждан лекарствами так и не было выполнено.

«Результаты нашего мониторинга показывают, что низкое число отсроченных рецептов, о котором рапортует правительство, зачастую обеспечивается намеренно за счет того, что врачи отказываются выписывать препараты, которых нет в аптеках, или же льготники просто не знают, что рецепт можно поставить на отсроченное обслуживание, и покупают лекарства за свои деньги», – заявил эксперт ОНФ, председатель исполнительного комитета общественной организации «Движение против рака» Николай Дронов.

Эксперты также ссылаются на результаты мониторинга Росздравнадзора, согласно которому лекарственное обеспечение граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами составляет всего около 64%. По данным мониторинга, наибольшие трудности возникает у пациентов с ВИЧ-инфекцией и онкологическими заболеваниями. Так, некоторые лекарства для лечения этих заболеваний отсутствуют в 70 регионах.

«В этой связи эксперты ОНФ намерены обратиться в Минздрав с просьбой принять действенные меры по повышению доступности льготных препаратов и предлагают не снимать с контроля соответствующее поручение президента», – отметили в ОНФ.

В сентябре прошлого года эксперты фонда «Здоровье» заявили о том, что перечни льготных лекарств в подавляющем большинстве российских регионов (79 из 85) не соответствуют установленному правительством перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), из-за чего эти регионы испытывают проблемы с обеспечением льготников лекарствами.

Источник: ОНФ

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