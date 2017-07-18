В Москве продали поддельный ботулотоксин на 10 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемых в сбыте контрафактного косметологического инъекционного препарата, продававшегося под видом Ботокса. За год коммерсанты успели заработать на продажах через интернет более 10 млн рублей.

В операции участвовали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному округу Москвы при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Москве. Они задержали организаторов и участников группы, подозреваемых в производстве и сбыте поддельного препарата, для продажи которого использовался товарный знак препарата Ботокс компании Allergan. «В течение года участники группы через интернет под видом лекарственных препаратов, широко применяемых в косметических целях, продавали флаконы с неустановленным веществом», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В общей сложности поддельным Ботоксом торговали четыре интернет-магазина. Доход предпринимателей превысил 10 млн рублей. Во время обысков в жилых и офисных помещениях, оборудованных коммерсантами под склад, было изъято девять коробок, в каждой из которой находилось более ста единиц фальсифицированного медицинского препарата, а также этикетки и пузырьки для фасовки вещества.

Оперативники задержали семь человек – жителей разных регионов страны. Возбуждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»). «В рамках предварительного следствия будут проведены экспертизы, в том числе о возможной угрозе здоровью. Если будут собраны достаточные доказательства возможности такой угрозы, может быть возбуждено производство также и по ст. 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»)», – пояснила Vademecum Яна Брутман, глава юридического бюро TM Defence, представителя интересов международной фармацевтической компании Allergan.

По ее словам, компания Allergan, как правообладатель, является потерпевшей стороной, и в ходе рассмотрения дела в суде планируется заявить гражданский иск о возмещении ущерба, который рассчитывается на основании стоимости оригинальной продукции, в данном случае речь идет о 10 млн рублей.

Первое резонансное дело, связанное со сбытом поддельных препаратов ботулотоксина Ботокса и Диспорта, случилось в 2012 году. Работали «поставщики» по той же схеме – через интернет продавали контрафакт по ценам в два раза ниже, чем у официальных дистрибьюторов. Оперативники провели ряд контрольных закупок препаратов, установили, что они не содержат ботулинический токсин, а также выяснили, что фирма не имеет лицензии на импорт этой продукции. В ходе обысков на складах фирмы и в столичных салонах красоты были изъяты поддельные лицензии и более 2 тысяч ампул фальшивого ботулотоксина. В отношении трех организаторов поставок было возбуждено уголовное дело за незаконное использование товарных знаков по ст. 180 УК РФ. Ущерб правообладателям был оценен в сумму более 10 млн рублей.



Источник: ГУ МВД России по Москве

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