АФК «Система» объявила о техническом дефолте

АФК «Система» объявила о техническом дефолте по кредитам на общую сумму 3,9 млрд рублей из-за продолжающегося ареста акций активов холдинга, в том числе 100% ГК «Медси.

Сообщение о наступлении технического дефолта опубликовано в понедельник, 17 июля, на сайте АФК «Система». В корпорации подчеркнули, что «несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер». Кредитные и финансовые обязательства корпорация обещает обслуживать «своевременно и в полном объеме».

В конце июня АФК «Система» получила постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении акций «Медси», МТС и БЭСК. Арест активов связан с разбирательством по иску, поданному к корпорации компаниями «Роснефть» и «Башнефть» на сумму 170,6 млрд рублей. Попытка оспорить арест активов в арбитраже успехом не увенчалась – 6 июля суд ответил отказом.

АО «ГК «Медси» является одним из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины. В сеть входят 15 клиник в Москве и области, три клинико-диагностических центра в Москве, шесть региональных клиник, две детские клиники, три санатория, служба скорой медицинской помощи, три велнес-центра и 73 медпункта в регионах. По итогам работы в 2015 году сеть заняла вторую позицию в ТОП100 частных многопрофильных клиник Аналитического центра Vademecum. В 2016 году выручка группы выросла на 14,4% – до 9,4 млрд рублей. Выручка от прямых продаж физлицам в 2016 году выросла на 11%, по страховым договорам (ДМС и ОМС) – на 19%. Чистый убыток составил 499 млн рублей.

Источник: АФК «Система»

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