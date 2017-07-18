Продам аптеку

Летом 2017 г. активизировались сделки на рынке фармацевтической розницы. Бойкая продажа идет не только на уровне крупных федеральных сетей, но и в сегменте одиночных аптек и небольших сетей. При этом владельцы используют все возможные пути для поиска покупателя, в том числе и сайты объявлений.

На сайте Avito.ru Новороссийска можно найти интересное объявление. Владелец выставил на продажу общество с ограниченной ответственностью (ООО), которое имеет лицензию на розничную продажу лекарственных препаратов. Вернее юридическое лицо отдается бесплатно. Тому, кто заинтересуется, достаточно за свой счет переоформить бизнес на себя.

В объявлении говорится, что ООО зарегистрировано в августе 2016 г., также указывается, что долгов у аптеки нет. Объявление размещено 29 июня 2017 г. и до сих пор актуально, правда, указанный телефон не отвечает. Как объяснил владелец региональным СМИ, в связи с переездом он решил передать аптеку любому желающему, так как на закрытие бизнеса уйдет не меньше трех месяцев.

Впрочем, еще подобных оригинальных объявлений «ФВ» найти не удалось. Однако объявлений о продаже аптек не так уж мало. Например, в Пензенской области продается сеть из пяти аптек за 10 млн руб. Подробностей немного – общая площадь 570 кв м, персонал укомплектован, поставки налажены.

Или другое объявление. В Москве на продажу выставлена сеть, состоящая из 12 точек, расположенных в Южном административном округе. Стоимость 50 млн. руб. В объявлении указывается, что сеть ежемесячно приносит прибыль в размере 1,7 млн руб. О стоимости аренды ничего не говорится.

Предложение о продаже сетей немного. Гораздо чаще продают одиночные аптеки. В Москве, как правило, цена выше миллиона рублей, в Подмосковье – ниже. Например, розничная точка в районе метро «Речной вокзал» или «Крылатское» обойдется в 1,1 млн руб. Впрочем, все зависит от характеристик конкретной аптеки. Так, в Новых Черемушках предлагается объект за 3,64 млн руб., его общая площадь 80 кв м, аренда – 165 тыс. в месяц, средний чек — 700 руб., товарооборот –1,6 млн руб., средняя прибыль – от 100 тыс. руб.

Одиночная аптека в районе Павшинской поймы предлагается за 755 тыс. руб., в Павловском Посаде – за 450 тыс. руб.

В регионах стоимость розничных фармточек ниже. Например, в Татарстане продается аптека за 650 тыс. руб. Но есть и экземпляры подороже. В Екатеринбурге выставлен на продажу объект за 1,65 млн руб. Его чистая прибыль составляет 100 тыс. руб. в месяц, среднемесячные обороты – 900 тыс. руб., среднемесячные расходы – 160 тыс. руб. В Санкт-Петербурге продается аптека за 3,85 млн руб. Ее ежемесячный оборот составляет 1,2 млн руб., расходы – 1,05 млн, прибыль – 150 тыс. в месяц.

Как правило, речь идет о продаже юридического лица, имеющего лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, долгосрочные договоры аренды помещений, часто есть товарный остаток. Однако предложения о продаже юрлица и одновременно помещения, находящегося в собственности, также встречаются. Например, в Иркутске такой объект предлагается за 3,7 млн руб. (общая площадь помещения не сообщается), а в Калининграде аптеку с собственным помещением 55 кв м можно купить за 5 млн руб.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»