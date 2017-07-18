RNC Pharma: за первые шесть месяцев 2017 года импорт готовых лекарств вырос на 8%

По итогам первого полугодия 2017 г. импорт готовых лекарственных препаратов вырос на 8,1% до 238,5 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение), поставки in-bulk сократились на 25,5% до 42,7 млрд руб., сообщает аналитическая компания RNC Pharma.

Интересно, что в плюс по импорту готовых лекарств удалось выйти несмотря на отрицательную динамику в июне текущего года, показатель снизился на 1%.

«Натуральные объемы поставок ЛП, если разобраться, тоже довольно далеки от оптимизма. По итогам первых 6-ти месяцев текущего года в нашу страну было завезено 946,1 млн упаковок готовых ЛП, на 6% больше чем годом ранее. Правда, в июне 2017 поставки в упаковках выросли всего на 1%, более того, положительная динамика была достигнута лишь за счет уменьшения объема потребительских упаковок. Если проводить расчеты в минимальных единицах дозирования (МЕД) импорт готовых форм за январь-июнь 2017 сократился на 5% до 17,1 млрд МЕД», – подсчитали эксперты RNC Pharma.

Поставщики in-bulk за тот же период напротив нарастили натуральный объем поставок (+9,2%), но в абсолютном выражении их завозится гораздо меньше, чем готовых лекарств, всего 2,2 млрд МЕД, так что общая натуральная динамика поставок импортных ЛП отрицательная (-3,6%).

Из числа крупнейших поставщиков готовых ЛП (в топ 10) лучшая динамика по итогам первого полугодия 2017 г. в денежном выражении зафиксирована у GSK (+60%), наихудшие темпы пока демонстрирует Teva (-27%). Среди крупнейших поставщиков in-bulk наибольший прирост продемонстрировала Octapharma (+202%), хуже всего себя чувствует Roche (-66%).

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»