Группа компаний «СИ Эс Медика» отмечает 26-летие

17 июля ГК «Си Эс Медика» исполняется 26 лет с момента основания. Группа представляет в России медицинскую технику японской компании OMRON, а также продукцию торговой марки CS Medica.

ГК «СиЭс Медика» осуществляет поставки продукции в более чем 43000 аптечных предприятий по всей России. Дистрибуция продукции охватывает 135 млн. человек в 74 субъектах РФ.

В 1992 году компания OMRON Healthcare, заинтересованная в освоении новых рынков, выбрала в качестве эксклюзивного дистрибьютора японской медицинской техники в России ЗАО «КомплектСервис». Компания, в рамках договора с компанией OMRON, отвечает за продажи, дистрибуцию, рекламирование и сервисное обслуживание медицинской техники OMRON. С 1996 года началась работа с официальными дилерами продукции на всей территории РФ.

В 2013 году компания успешно прошла сертификацию на соответствие системы менеджмента качества (СМК) международному стандарту EN ISO 9001:2008. Применение системы менеджмента качества в соответствии с указанным стандартом подтверждено Органом по сертификации TÜV Thüringen e.V.

В Группу Компаний «СиЭс Медика» объединились эксклюзивный дистрибьютор продукции OMRON ЗАО «КомплектСервис» и официальные дилеры продукции OMRON и CS Medica для обеспечения единого подхода к дистрибуции и сервисному обслуживанию продукции.

«Фармацевтический вестник» поздравляет группу компаний и желает дальнейших успехов.

«Фармацевтический вестник»