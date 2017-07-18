Дмитрий Ситников покинул компанию «Ланцет»

Генеральный директор ЗАО «Ланцет» Дмитрий Ситников, возглавлявший компанию с начала 2013 года, по взаимному соглашению с акционерами покинул компанию 30 июня 2017 года. На официальном сайте компании указано, что новым генеральным директором стал Владимир Белай.

Компания основана в 2008 г. Владимиром Покровским и Антоном Зыбиным. «Ланцет» крупный дистрибьютор на госпитальном рынке России. По итогам 2016 г. компания вошла в ТОП5 дистрибьюторов по доле на рынке поставок в сегменте госзакупок. Доля компании составила 2,7%. в 2015 году «Ланцет» был отмечен журналом «РБК» в рейтинге «50 самых быстрорастущих компаний России», заняв 36-е место в общем списке и став одной из 13 фирм, сохранивших свое присутствие в рейтинге два года подряд.

Информацию об уходе из компании «ФВ» подтвердил Дмитрий Ситников, о дальнейших планах он пока не рассказал.

Владимир Белай получил высшее лингвистическое образование, окончил магистратуру по специальности «Управление и экономика на предприятии», имеет степень Global EMBA TRIUM. Обладает 15-летним управленческим опытом на руководящих должностях в российских компаниях различных отраслей: автомобилестроение, тяжелое машиностроение, металлургия и горнодобывающая промышленность, логистика и лесная промышленность.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»