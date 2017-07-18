Владимир Гутенев: Отечественная медицинская промышленность нуждается в протекционизме

В Госдуме в понедельник, 17 июля, состоялось заседание Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности, созданного при комитете ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. На нем обсуждались инновационные технологии и передовые подходы обращения медизделий и лекарств, барьеры, стоящие перед отечественной медицинской промышленностью, доступность для населения дефибрилляторов (приборов для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма) и эндоскопического оборудования.

По словам Председателя Экспертного совета, Первого заместителя Председателя комитета Владимира Гутенева, «по состоянию на 23 марта в России зарегистрировано 32523 медицинских изделий, из них 16571 зарубежного производства, то есть чуть более половины». Он заметил, что, безусловно, не все медизделия и лекарства нужно производить в России. «Но есть понятие национальной безопасности, есть стратегические технологии, есть, в конце концов, возможности российской отрасли, чьи начинания государство должно поддерживать, — подчеркнул парламентарий. – Чрезвычайно важно сформировать протекционистскую политику для отечественного производителя. Мы должны не просто догонять наших зарубежных конкурентов, но и стараться двигаться параллельно, чтобы на отдельных этапах их опережать, иначе у нас вряд ли получится быть конкурентоспособными».

Он напомнил, что члены Совета в конце июня посетили заседание бюро Союза машиностроителей в Ижевске, в котором принял участие Президент России Владимир Путин и где говорилось о развитии высокотехнологичных отраслей промышленности.

Однако вопрос наличия прозрачной регуляторики – ключевой для любого рынка – для рынка медицинских изделий на данный момент так и не решен, заметил Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«По сравнению с рынком лекарственных средств рынок медицинских изделий в России находится на более ранней стадии развития. До сих пор, несмотря на все попытки исполнительной власти и инициативы бизнеса, нет отраслевого федерального закона, регулирующего этот рынок», – сказал Гутенев.

Глава Экспертного совета отметил, что совет собирается уже четвертый раз за полугодие, и к его работе привлечены профессионалы, хорошо знающие ситуацию внутри отрасли, в том числе из университетов им. И.М. Сеченова и им. Н.И. Пирогова. «Нам крайне важно полагаться их мнение», – подчеркнул депутат.

В частности, приглашенный на заседание заведующий лабораторией клинической биохимии Национального научно-практического центра нейрохирургии им. Академика Н.Н. Бурденко к.м.н. Алексей Мошкин согласился с тем, что «целый ряд медицинских изделий технологически и экономически бессмысленно производить в одной стране, и это нормальный процесс мирового разделения труда». При этом он добавил, что «таких наименований не более сотни».

По результатам заседания Совет принял несколько решений со сроком исполнения до 15 сентября: создать при совете рабочую подгруппу по развитию высокотехнологичного медицинского оборудования, предложить Минздраву, Минпромторгу и Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения образовать межведомственную комиссию для реализации совместной программы аппаратно-инструментального оснащения и организационно-управленческого регулирования российской эндоскопической службы. Кроме того, ведомствам рекомендовано организовать дополнительные проверки по соблюдению условий хранения термолабильных лекарственных препаратов и соответствия используемого специализированного медицинского холодильного оборудования.

«Организуя работу в рамках Экспертного совета, мы отталкиваемся от реальных запросов государства и граждан, руководствуемся задачами, которые поставил Президент», — подытожил Владимир Гутенев.

В общей сложности при Комитете по экономической политике функционирует 33 экспертных совета.

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