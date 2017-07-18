Василий Игнатьев стал членом совета директоров AIPM

Во вторник, 18 июля, генеральный директор российской фармацевтической компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев стал членом совета директоров Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM). Это первый случай, когда членом совета директоров AIPM становится представитель российской компании.

По словам исполнительного директора AIPM Владимира Шипкова, Игнатьев занял в совете директоров место бывшего генерального директора AstraZeneca в России и Евразии Искры Рейч, которая в мае 2017 года стала исполнительным вице-президентом компании в Европе. «Было несколько желающих занять ее место, но в итоге был выбран Василий Игнатьев, – объясняет Шипков. – Он избран сроком до 31 декабря 2018 года». Всего в совет директоров AIPM входят 10 человек, председателем совета является генеральный директор Sanofi в России Наира Адамян.

Компания «Р-Фарм» стала членом AIPM в марте 2013 года. «Р-Фарм» является международной компанией, поэтому в избрании Василия Игнатьева членом совета директоров нет ничего удивительного, говорит Шипков. «Р-Фарм» разделяет те ценности, которые проповедуют международные фармкомпании», – добавил он.

Получить развернутый комментарий у самого Игнатьева не удалось.

У «Р-Фарма» есть представительства в разных странах мира, а также собственный завод в Германии. Кроме того, компания строит заводы в Турции и Азербайджане. В апреле 2017 года 10% акций «Р-Фарма» купила японская Mitsui (остальные 90% принадлежат Алексею Репику). В июне 2017 года «Р-Фарм» продал американской Aspyrian Therapeutics права на использование собственной молекулы, которую Aspyrian будет использовать для создания препаратов, предназначенных для терапии онкозаболеваний.

Основные направления деятельности «Р-Фарма» – производство лекарств и биопрепаратов, исследования и разработка новых препаратов и технологий, поставки на российский рынок лекарственных средств иностранных производителей. «Р-Фарм» является абсолютным лидером в сфере госзакупок лекарственных средств. В рейтинге Vademecum «TOП100 операторов лекарственного госзаказа» по итогам 2016 года компания заняла первое место с объемом заключенных контрактов 55,5 млрд рублей (это почти 10% рынка госзакупок).

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