Из-за холодной погоды сократились аптечные продажи репеллентов

Выручка аптек от продаж репеллентных средств против кровососущих насекомых c 27 марта по 2 июля 2017 года сократилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной тому стала холодная погода, полагают эксперты аналитической компании DSM Group.

«Начало теплого сезона 2017 года было омрачено проливными дождями и температурами, которые держались на уровне ниже нормы. В связи с этим особый интерес представляет анализ рынка репеллентов в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Динамика популярности этих средств по неделям обладает противоречивым характером, однако в целом в период с 13-ю по 26-ю неделю [c 27 марта по 2 июля. – Vademecum] 2017 года аптеки недополучили 6,5% выручки относительно аналогичного периода 2016 года. В результате за этот период было продано 610 тысяч упаковок репеллентных средств на сумму более 107 млн рублей», – рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

По данным DSM, наибольшей популярностью у россиян пользуются отечественные репелленты – 59,1% проданных упаковок произвели российские компании.

«Однако их доля в стоимостном выражении немного ниже (42%). Это обусловлено более низкой средней стоимостью средства отечественного производства в сравнении с ценой импортных товаров: 125 рублей против 250 рублей соответственно. В анализируемом периоде 2017 года репелленты отечественного производства стали дороже на 5,3%. Зарубежные средства показали рост средневзвешенной цены на 10%», – отмечают аналитики.

В отчете DSM также приводится ТОП10 брендов репеллентов по стоимостным и натуральным объемам продаж с 13-й по 26-ю недели 2017 года.