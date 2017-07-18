Из-за холодной погоды сократились аптечные продажи репеллентов

Выручка аптек от продаж репеллентных средств против кровососущих насекомых c 27 марта по 2 июля 2017 года сократилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной тому стала холодная погода, полагают эксперты аналитической компании DSM Group.
«Начало теплого сезона 2017 года было омрачено проливными дождями и температурами, которые держались на уровне ниже нормы. В связи с этим особый интерес представляет анализ рынка репеллентов в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Динамика популярности этих средств по неделям обладает противоречивым характером, однако в целом в период с 13-ю по 26-ю неделю [c 27 марта по 2 июля. – Vademecum] 2017 года аптеки недополучили 6,5% выручки относительно аналогичного периода 2016 года. В результате за этот период было продано 610 тысяч упаковок репеллентных средств на сумму более 107 млн рублей», – рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
По данным DSM, наибольшей популярностью у россиян пользуются отечественные репелленты – 59,1% проданных упаковок произвели российские компании.
«Однако их доля в стоимостном выражении немного ниже (42%). Это обусловлено более низкой средней стоимостью средства отечественного производства в сравнении с ценой импортных товаров: 125 рублей против 250 рублей соответственно. В анализируемом периоде 2017 года репелленты отечественного производства стали дороже на 5,3%. Зарубежные средства показали рост средневзвешенной цены на 10%», – отмечают аналитики.
В отчете DSM также приводится ТОП10 брендов репеллентов по стоимостным и натуральным объемам продаж с 13-й по 26-ю недели 2017 года.
|
Бренд
|
Объем, млн рублей
|
Доля
|
Прирост
|
Бренд
|
Объем, тысяч упаковок
|
Доля
|
Прирост
|
1
|Гардекс
|
59,2
|
55,1%
|
-16,4%
|Гардекс
|
242,5
|
39,7%
|
-25,6%
|
2
|ДЭТА
|
21,2
|
19,7%
|
86,5%
|ДЭТА
|
148,7
|
24,4%
|
93,7%
|
3
|Москитол
|
13,9
|
12,9%
|
-12,3%
|Москитол
|
104,6
|
17,1%
|
-19,7%
|
4
|Комарофф
|
3,8
|
3,5%
|
56,9%
|Комарофф
|
53,1
|
8,7%
|
70,5%
|
5
|Рефтамид
|
3,2
|
2,9%
|
-45,4%
|Рефтамид
|
27,6
|
4,5%
|
-48,0%
|
6
|Раптор
|
2,1
|
1,9%
|
-39,2%
|Прощальный писк
|
10,5
|
1,7%
|
22,6%
|
7
|Прощальный писк
|
1,8
|
1,7%
|
-9,7%
|Раптор
|
8,4
|
1,4%
|
-51,5%
|
8
|Офф!
|
1,8
|
1,7%
|
-26,9%
|Офф!
|
8,4
|
1,4%
|
-27,4%
|
9
|Рейд
|
0,1
|
0,1%
|
-25,1%
|Комарикофф
|
1,7
|
0,3%
|
6,6%
|
10
|Антигнус
|
0,1
|
0,1%
|
-43,1%
|Москилл
|
1,4
|
0,2%
|
138,9%