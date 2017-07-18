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Из-за холодной погоды сократились аптечные продажи репеллентов

Выручка аптек от продаж репеллентных средств против кровососущих насекомых c 27 марта по 2 июля 2017 года сократилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной тому стала холодная погода, полагают эксперты аналитической компании DSM Group.

«Начало теплого сезона 2017 года было омрачено проливными дождями и температурами, которые держались на уровне ниже нормы. В связи с этим особый интерес представляет анализ рынка репеллентов в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Динамика популярности этих средств по неделям обладает противоречивым характером, однако в целом в период с 13-ю по 26-ю неделю [c 27 марта по 2 июля. – Vademecum] 2017 года аптеки недополучили 6,5% выручки относительно аналогичного периода 2016 года. В результате за этот период было продано 610 тысяч упаковок репеллентных средств на сумму более 107 млн рублей», – рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

По данным DSM, наибольшей популярностью у россиян пользуются отечественные репелленты – 59,1% проданных упаковок произвели российские компании.

«Однако их доля в стоимостном выражении немного ниже (42%). Это обусловлено более низкой средней стоимостью средства отечественного производства в сравнении с ценой импортных товаров: 125 рублей против 250 рублей соответственно. В анализируемом периоде 2017 года репелленты отечественного производства стали дороже на 5,3%. Зарубежные средства показали рост средневзвешенной цены на 10%», – отмечают аналитики.

В отчете DSM также приводится ТОП10 брендов репеллентов по стоимостным и натуральным объемам продаж с 13-й по 26-ю недели 2017 года.

Бренд

Объем, млн рублей

Доля

Прирост

Бренд

Объем, тысяч упаковок

Доля

Прирост

1

 Гардекс

59,2

55,1%

-16,4%

 Гардекс

242,5

39,7%

-25,6%

2

 ДЭТА

21,2

19,7%

86,5%

 ДЭТА

148,7

24,4%

93,7%

3

 Москитол

13,9

12,9%

-12,3%

 Москитол

104,6

17,1%

-19,7%

4

 Комарофф

3,8

3,5%

56,9%

 Комарофф

53,1

8,7%

70,5%

5

 Рефтамид

3,2

2,9%

-45,4%

 Рефтамид

27,6

4,5%

-48,0%

6

 Раптор

2,1

1,9%

-39,2%

 Прощальный писк

10,5

1,7%

22,6%

7

 Прощальный писк

1,8

1,7%

-9,7%

 Раптор

8,4

1,4%

-51,5%

8

 Офф!

1,8

1,7%

-26,9%

 Офф!

8,4

1,4%

-27,4%

9

 Рейд

0,1

0,1%

-25,1%

 Комарикофф

1,7

0,3%

6,6%

10

 Антигнус

0,1

0,1%

-43,1%

 Москилл

1,4

0,2%

138,9%

vademec

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Июль 18, 2017 | Просмотров: 49