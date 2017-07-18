Росздравнадзор ограничили в проверках медучреждений и фармкомпаний

Правительство РФ утвердило постановление №840 от 14 июля 2017 года, согласно которому сотрудники Росздравнадзора во время проверок клиник, производителей и дистрибьюторов лекарств и медизделий, а также аптек должны в обязательном порядке использовать проверочные листы. Соответственно, предмет плановой проверки будет ограничен конкретным перечнем вопросов.

Поправки в ряд нормативных актов, описывающих виды государственного контроля в сферах обращения медицинских изделий, лекарственных средств, качества и безопасности медицинской деятельности, подготовлены Минздравом и связаны с реализацией президентской программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Как уточняется на сайте Правительства РФ, с момента вступления постановления в силу – с 1 января 2018 года – при проведении контроля должны обязательно использоваться проверочные листы: «Предмет плановой проверки ограничен перечнем вопросов, включенных в проверочные листы. Проверочные листы должны включать вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых наиболее значимо с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан».

Разработчики проекта постановления уверены, что эти меры позволят снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций, а также повысят прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов, а время, которое тратится на плановые проверки, сократится.

Ранее Росздравнадзор предлагал предоставить ему полномочия для проведения «рейдовых проверок» аптек и медицинских учреждений, а также право на проведение контрольных закупок.

Источник: Правительство РФ

vademec