В США раскрыли аферы в здравоохранении на $1,3 млрд

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявил о «крупнейшей операции по борьбе с мошенничеством в области здравоохранения в американской истории». В результате проведенной при участии ФБР широкомасштабной операции 412 человек были обвинены в преступлениях, нанесших бюджету и налогоплательщикам США ущерб на сумму $1,3 млрд.

По меньшей мере 120 человек из общего числа обвиненных будут привлечены к ответственности за участие в незаконном назначении и распространении опиоидных препаратов и других опасных наркотических средств.

В расследовании были задействованы 29 региональных офисов и свыше 300 агентов ФБР, заявил и. о. директора ведомства Эндрю Маккейб.

В интервью журналистам Джефф Сешнс упомянул о так называемой войне с наркотиками, которую ведет правительство страны: «Рост потребления наркотиков и связанной с этим преступности достиг показателей, которых мы еще не видели. Самая важная вещь, которую мы в силах сделать, – предупредить наркоманию».

Глава Управления по борьбе с наркотиками Чак Розенберг указывает на неутешительную статистику: «В прошлом году 59 тысяч американцев умерли от передозировки наркотиками, многие из этих смертей связаны с неправильным использованием рецептурных препаратов. Иначе говоря, это эпидемия».

Власти США не первый год пытаются урегулировать распространение и применение опиоидных препаратов. В октябре 2015 года тогдашний президент США Барак Обама обнародовал планы правительства по борьбе с распространением зависимости от опиоидных препаратов. Как выяснили исследователи американской некоммерческой организации Fair Health, с 2007 по 2014 год количество медицинских услуг, оказываемых пациентам с опиоидной зависимостью, выросло более чем на 3 000%. Скачок в распространении опиоидной зависимости произошел в 2011 году. Проблема сразу привлекла всеобщее внимание, и активисты призвали врачей прописывать меньше опиоидов.

Источник: Washington Examiner

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