Иран обеспечивает себя лекарствами и может построить филиалы заводов в КР

В Бишкеке прошла кыргызско-иранская двусторонняя встреча министра здравоохранения КР Талантбека Батыралиева с официальной делегацией Исламской Республики Иран, которую возглавляет министр здравоохранения и медицинского образования Сейед Хоссейн Газизаде-Хашеми.

Иранская сторона выразила готовность продолжать сотрудничество с Минздравом КР в рамках принятого долгосрочного плана по вопросам подготовки кадров и медицинского образования в направлении инвестирования и в лекарственной сфере, так как Иран самостоятельно покрывает 95% всех внутренних потребностей в лекарствах и вакцинах, в сфере оздоровительного туризма, строительстве больниц и др.

«Настало время говорить о развитии и нашем сотрудничестве в реальном времени и на современный лад, — сказал министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. – В медицине не может быть никаких границ. Кыргызстан славится огромным потенциалом человеческих ресурсов, а потому не может не заинтересовать своих потенциальных партнеров, тем более в условиях, когда в стране надежно оберегаются политическая стабильность и мир. Было бы хорошо, если бы в республике был построен иранский медицинский центр, филиалы фармацевтических заводов. Главное условие – чтобы всё было честно и прозрачно. Мы готовы развивать сотрудничество в области трансплантологии и лекарственного обеспечения и обещаем, что со стороны Кыргызстана не будет никаких задержек в продвижении достигнутых договорённостей».

Напомним, иранская делегация находится в Кыргызстане с 17 по 19 июля 2017 года В программе визита – официальная двусторонняя кыргызско-иранская встреча с правительством КР, посещение и ознакомление с деятельностью Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Минздрава КР, а также Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева и Национального госпиталя.

vb.kg