Росздравнадзор характеризует ситуацию с льготным лекобеспечением как стабильную

Росздравнадзор опубликовал официальный ответ на запросы СМИ о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан и наличии необходимых препаратов в субъектах Российской Федерации.

В целом, текущую ситуацию с лекарственным обеспечением в рамках государственной социальной помощи ведомство характеризует как стабильную.

По данным органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, по состоянию на 01.07.2017 объем товарных запасов лекарственных препаратов, сформированных за счет средств федерального бюджета, составил 15.9 млрд руб., что, исходя из среднемесячного расхода, соответствует потребности на 4.6 мес.

По состоянию на 03.07.2017 в рамках закупки лекарств для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, на территории Российской Федерации выписаны и обеспечены лекарственными препаратами 415 450 рецептов на общую сумму в 24 816 907 тыс. руб.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении (от количества предъявленных в аптечные в аптечные организации), составляет 0.01%.

Наиболее часто отмечаются недостатки в логистике лекарственных препаратов, отсутствие единой информационной системы, обеспечивающей взаимодействие органов управления здравоохранением региона, медицинского информационно-аналитического центра, медицинских и фармацевтических организаций, участвующих в лекарственном обеспечении, а также сопровождение рецепта с момента выписки до получения лекарственного препарата пациентом, недостаточный контроль за управлением товарными запасами со стороны органов управления здравоохранения регионов, а также низкая физическая доступность лекарственного обеспечения для жителей удаленных и труднодоступных районов, что в отдельных случаях приводит к невозможности получения своевременной лекарственной помощи пациентами.

Исходя из того, что в мониторинге ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), проводимым Росздравнадзором, не представлена информация о ЖНВЛП, закупаемых в рамках реализации программ льготного лекарственного обеспечения (прежде всего дорогостоящих ЖНВЛП) за счет бюджетов федерального и регионального уровней, а также в рамках обеспечения лекарственными препаратами по социально значимым заболеваниям — туберкулезу, ВИЧ и т.д., Росздравнадзор считает, что данные проводимого мониторинга не могут являться основанием для оценки полноты и качества льготного лекарственного обеспечения в регионах и наличия конкретных наименований ЖНВЛП, так как мониторинг не учитывает полный перечень препаратов, необходимый для льготного лекарственного обеспечения граждан.

В связи с этим, распространенная в СМИ информация о том, что только 64% граждан обеспечены жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (со ссылкой на данные мониторинга Росздравнадзора) не отражает действительной ситуации по лекарственному обеспечению населения, сложившейся на территории Российской Федерации.

gmpnews