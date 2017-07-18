Комплексный проект «Здоровое долголетие» формируется с участием АНО «АТР»

17 июля АНО «Агентство по технологическому развитию» заключило соглашение о партнерстве с саморегулируемой организацией «Союз производителей биологически активных добавок к пище». Документ подписали первый заместитель генерального директора Агентства Вадим Куликов и исполнительный директор Союза Леонид Марьяновский.

Цель взаимодействия АНО «АТР» и ведущей отраслевой ассоциации производителей БАД – НП СРО «Союз производителей БАД» – совместная экспертиза и проработка перспективных технологических проектов в индустрии здорового долголетия. Агентство намерено выступить консолидатором отраслевых технологических инициатив, направленных на повышение уровня локализации продукции рынка БАД, а также внедрения и развития в Российской Федерации прорывных технологий в этой области.

Партнёры договорились о постоянном обмене информацией о существующих технологиях и сборе данных об агрегированном спросе на технологии.

Основной задачей АНО «АТР» является содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня. Агентство оказывает партнерам услуги поиска современных технологий в России и за рубежом, сборки инвестиционного проекта, подбора мер государственной поддержки, сопровождения проекта на этапе реализации.

Саморегулируемая организация «Союз производителей биологически активных добавок к пище» содействует формированию цивилизованного российского рынка БАД к пище. Она консолидирует добросовестных участников рынка, выстраивает систему самоконтроля за соблюдением участниками партнёрства требований законодательства и этических норм ведения бизнеса.

tech-agency