Otsuka и «Р-Фарм» подписали лицензионное соглашение о коммерциализации Deltyba

Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. (Otsuka) и группа компаний «Р-Фарм» подписали лицензионное соглашение о производстве и коммерциализации Deltyba™ (Delamanid) для лечения легочного туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) в России и странах СНГ. Деламанид разработан компанией Otsuka, и в настоящее время зарегистрирован под торговой маркой Deltyba™. В соответствии с условиями соглашения дочерняя компания OtsukaNovelProductsGmbH (ONPG) предоставила «Р-Фарм» лицензию на регистрацию Deltyba™ в Российской Федерации и коммерциализацию продукта после одобрения регулирующего органа. Обе стороны также обсудили разработку плана передачи технологий для содействия производству Deltyba™. После формирования регистрационного досье лекарственного препарата в Российской Федерации «Р-Фарм» может расширить деятельность по регистрации и коммерциализации в странах СНГ. Российская Федерация входит в число стран с высокой распространенностью туберкулеза. Борьба с заболеванием является одной из приоритетных задач российского здравоохранения, реализующихся в рамках Государственной программы развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года. Благодаря комплексному подходу и хорошей организации противотуберкулезной службы достигнуты существенные результаты. Так, начиная с 2010 года заболеваемость туберкулезом в России снижается, достигнув в 2016 году значения в 53,5 случая в год на 100 тыс. населения, что ниже показателя в начале текущего столетия более чем в 1,5 раза. Однако количество больных все еще крайне высоко, – по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Российская Федерация занимает третье место в мире по общему числу больных с МЛУ туберкулезом после Китая и Индии, несмотря на существенно меньшее население страны. Россия играет ведущую роль в объединении международных организаций, национальных правительств, экспертов и других заинтересованных сторон для решения глобальной проблемы заболеваемости туберкулезом. В настоящее время Министерство здравоохранения Российской Федерации готовится к проведению в Москве 16 – 17 ноября 2017 года Первой Всемирной Глобальной министерской конференции под эгидой ВОЗ по выработке конкретных рекомендаций на уровне стран-участниц ВОЗ. Ожидается, что будут приняты стратегические решения по усилению борьбы с распространением туберкулёза и увеличению доступности эффективной лекарственной терапии в России. Генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев: «В последние годы в России отмечается снижение уровня регистрируемой заболеваемости, но при этом мы все чаще сталкиваемся с новой, лекарственно устойчивой формой туберкулеза. Сотрудничество с компанией Otsuka, в рамках которого будет локализовано производство Deltyba на мощностях компании «Р-Фарм», будет способствовать решению этой проблемы».



Масухиро Йошитаке, управляющий директор ONPG: «У Японии и России долгая история экономического сотрудничества. Подписывая это соглашение, Otsuka и «Р-Фарм» продолжают эту традицию и предлагают новый вариант лечения пациентам, страдающим этой формой туберкулеза. Благодаря сотрудничеству между нашими компаниями Otsuka сможет расширить доступ пациентов к Deltyba в странах с высоким уровнем заболеваемости МЛУ-ТБ».



В настоящее время Deltyba™ уже зарегистрирован в ЕС, Японии, Республике Корея, Гонконге и Турции, находится в процессе регистрации в Китае, Индии, Индонезии, Перу, на Филиппинах и в Южной Африке. Группа компаний «Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Штат – более 3600 высококвалифицированных специалистов. Компания работает на всей территории Российской Федерации, в странах ЕврАзЭС, СНГ и других. Действует более 60 филиалов и представительств компании. Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения. OtsukaNovelProductsGmbH (ONPG) занимается поиском инновационных решений для борьбы с эпидемией туберкулеза. ONPG сотрудничает с другими компаниями, неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами для расширения глобального доступа пациентов к DeltybaTM и борьбы с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. ONPG является частью OtsukaPharmaceuticalCompany, Ltd., дочерней компании OtsukaHoldingsCo., Ltd. со штаб-квартирой в Токио, Япония. OtsukaPharmaceuticalCo. Ltd– глобальная компания в области здравоохранения, занимается исследованиями, разработкой, производством и дистрибуцией инновационных фармацевтических продуктов и биологически активных добавок.