Чистая прибыль Novartis в I полугодии снизилась на 4,5%

Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis в первом полугодии 2017 года уменьшилась в годовом выражении на 4,53%, до 3,644 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 1,54 доллара против 1,60 доллара годом ранее. Продажи Novartis за шесть месяцев упали на 1,2% — до 23,781 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистая прибыль компании составила 1,979 миллиарда долларов, что на 9,58% выше аналогичного периода 2016 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,84 доллара против 0,76 доллара годом ранее. Объем продаж компании сократился на 1,83%, до 12,242 миллиарда долларов.

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 140 странах, в том числе в России.

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