Фармпродукция вошла в приоритетный экспортный перечень товаров и услуг

Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 12 июля 2017 года №1473-р, которым утверждается перечень продукции (товаров, работ, услуг), поддержка экспорта которой осуществляется федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке.

Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, укрепление позиций отраслей российской экономики.

В перечень, в частности, включена продукция фармацевтической и медицинской промышленности, работы и услуги в области здравоохранения.

Документ разработан Минпромторгом России во исполнение приоритетных проектов по основному направлению «Международная кооперация и экспорт» (паспорта приоритетных проектов утверждены по итогам заседаний президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 ноября 2016 года и 30 мая 2017 года).

gmpnews