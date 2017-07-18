Студенты проверили цены в рязанских аптеках

Студенты РязГМУ имени И. П. Павлова за две недели проверили 123 рязанские аптеки на предмет цен на лекарства, сообщают местные СМИ.

В проверочный список вошли более 20 МНН, включенных в аптечный минимум и перечень ЖНВЛП, в том числе — бисакодил, супрастин, диклофенак и другие лекарства.

В итоге, разница цен между аптеками на одноименные лекарственные препараты составила от 1,7 до 28%. При этом цены на все позиции лекарств, вошедших в мониторинг, не превышали предельную розничную цену, утвержденную Госреестром предельных отпускных цен производителей с учетом территориальных надбавок. В среднем цены в рязанских аптеках оказались ниже утвержденных на 24%.

До конца года планируется проверить цены во всех рязанских городских и областных аптеках.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»