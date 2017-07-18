В Крыму возрождают выращивание лаванды

В НИИ сельского хозяйства Крыма собрали урожай одной из самых красивых культур – лаванды. Растение высоко ценится за эфирное масло, которое содержится в соцветиях. Экстракт лаванды применяется в косметологии, ароматерапии, фармацевтике. Главным действующим веществом, напрямую влияющим на полезные свойства средств из этого многолетника, считается линалоол. Именно благодаря ему лаванда оказывает успокоительное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую систему. А другое соединение, содержащееся в ней (цинеол), в выделенном виде используют для изготовления отхаркивающих и антисептических средств.

В этом году стоимость 1 кг лавандового эфирного масла на мировом рынке достигает 100 долларов США. Лидером сегмента уже несколько лет является Болгария. Она потеснила Францию, которая утратила свои позиции в связи с заболеваниями, которые перенесли растения. В перспективе Россия тоже могла бы экспортировать данный вид сырья, но развитие отрасли сдерживает ряд серьезных факторов.

ФГБУН «НИИСХ Крыма» является главным учреждением, которое проводит полномасштабные исследования в области селекции, семеноводства, технологии возделывания и переработки многих видов эфиромасличных растений в стране.

— В 1980 годах под лаванду выделялось 4,5 тыс. га, а сейчас только 1,5 тыс. га, — рассказал Олег Скипор, заведующий отделением ФГБУН «НИИСХ Крыма». – Дело в том, что посадочный материал не дешев. Надо инвестировать в посадку, уход, но пройдет 3-4 года, прежде чем начнется плодоношение и можно будет заработать денег. В Крыму принята программа субсидирования – до 80% затрат фермеров на выращивание эфиромасличных многолетников — розы и лаванды — до вступления в плодоношение компенсирует государство. Так что подвижки в лучшую сторону есть. Но, конечно, очень остро стоит вопрос строительства завода по переработке сырья и производству готовой продукции. Раньше такое предприятие у нас было, но сегодня от него практически ничего не осталось.

В этом году на полях НИИ СХ было выращено 500 тысяч саженцев лаванды. Часть из них были куплены фермерами для посадки в Бахчисарайском районе Крыма, часть приобрели коммерсанты из Краснодарского края. В прошлом году посадочный материал отправили в Ставропольский край.

Ухаживать за эфиромасличными и лекарственными растениями сотрудникам института помогают студенты фармацевтического факультета КГМУ им. С.Георгиевского, которые летом проходят здесь производственную практику.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»