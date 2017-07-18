адержаны мошенники, подозреваемые в производстве и сбыте контрафактных лекарств

Сотрудники полиции Западного административного округа Москвы задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном использовании товарного знака. В течение года злоумышленники заработали свыше 10 миллионов рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО г. Москвы при силовой поддержке бойцов Росгвардии по г. Москве задержали организаторов и участников группы, подозреваемых в производстве и сбыте контрафактных товаров народного потребления с незаконным использованием товарного знака всемирно известной фирмы»,- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что подозреваемые организовали производство контрафактных товаров и нанесение на них товарного знака без разрешения правообладателя. В течение года участники группы через сеть Интернет под видом лекарственных препаратов, применяемых в косметических целях, продавали флаконы с неустановленным веществом.

Во время обысков, проведенных сотрудниками полиции в жилых и офисных помещениях, изъято 9 коробок, в каждой из них находилось более ста единиц фальсифицированного медицинского препарата, а также этикетки и пузырьки для фасовки вещества, сообщает ГУ МВД России по Москве.

В настоящее время задержаны 7 граждан из различных регионов РФ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»