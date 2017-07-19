В Москве совершено нападение на аптеку «Горздрав»

Неизвестные ограбили аптеку, расположенную в центре Москвы, на Никитском бульваре, дом 9. Налетчики напали на женщину-фармацевта, «причинили потерпевшей телесные повреждения, в результате которых та потеряла сознание» и похитили выручку из сейфа, сообщили агентству «Москва» в столичном управлении МВД.

Утром 19 июля в полицию обратилась фармацевт и рассказала, что, когда накануне вечером она закрывала аптеку, в помещение вошли неизвестные и душили ее, пока она не потеряла сознание. Очнувшись утром, она обнаружила, что сейф вскрыт и из него похищена вся выручка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается сумма причиненного ущерба.

Согласно данным геомаркетингового сервиса «VM Навигатор», по данному адресу располагается только одно аптечное учреждение, принадлежащее сети «Аптеки Горздрав», входящей в группу «36,6».

В 2015 году произошло ограбление другой аптеки в центре Москвы, тогда трое неизвестных в масках похитили лекарства для онкобольных на сумму 5,7 млн рублей.

Источник: ИА «Москва»

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