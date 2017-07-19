Уволены руководители госпредприятий «Аптеки Удмуртии» и «Фармация»

Руководители двух государственных фармацевтических предприятий Удмуртии – Иван Алабужев (ГУП «Аптеки Удмуртии») и Алексей Мерзляков (ГУП «Фармация») – уволены из-за выявленных в ходе проверок финансовых нарушений на общую сумму 700 млн рублей. Соответствующее решение было принято врио главы республики Александром Бречаловым на экстренном совещании с руководителями правоохранительных структур.

Например, за прошедший год убыток ГУП «Аптеки Удмуртии» увеличился более чем на 30 млн рублей, примерно на такую же сумму снизилась стоимость чистых активов, а кредиторская задолженность выросла более чем на 100 млн рублей.

Общая сумма выявленных нарушений превысила 700 млн рублей, уточнил Бречалов. В связи с этим он потребовал в течение часа освободить Ивана Алабужева и Алексея Мерзлякова от занимаемых должностей.

Он также принял решение о назначении экс-руководителя проекта ОНФ «За честные закупки» Анастасии Муталенко антикризисным менеджером обеих организаций и поставил перед ней задачу остановить все процессы, связанные с преднамеренным банкротством, и в течение двух месяцев представить ему план финансового оздоровления.

«Я обращаюсь к коллегам из контрольно-надзорных органов, правоохранительных. Прошу вас начать проверочные мероприятия в отношении организаций и, соответственно, их руководителей. Нам нужно наконец-то заканчивать вакханалию. Особенно в отношении тех организаций, собственниками которых являются республика либо муниципальные образования», – заявил Бречалов.

В свою очередь глава МВД по Удмуртии Александр Первухин сообщил, что у этих организаций «уже была попытка создания искусственных долгов», но ее удалось предотвратить. Руководитель регионального управления СКР Владимир Никешкин добавил, что в связи с деятельностью «Фармации» уже возбуждено уголовное дело.

В апреле Бречалов отправил в отставку министра здравоохранения региона Алексея Чуршина.

Источник: ИА «Интерфакс»

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