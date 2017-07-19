АО «Грибное хозяйство» подало иск о банкротстве к Novo Nordisk

В июне московское АО «Грибное хозяйство» подало иск о банкротстве к ООО «Ново Нордиск», российскому филиалу датской фармкомпании Novo Nordisk. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, 27 июня иск был принят к производству. В самой Novo Nordisk расценили иск как попытку оказать давление на компанию, чтобы взыскать с нее сумму задолженности в размере около 9 млн рублей.

«Подобные заявления о банкротстве бесперспективны, но подаются, как правило, в надежде на то, что вторая сторона удовлетворит все требования, пытаясь не допустить репутационных потерь», – ответил на запрос Vademecum представитель Novo Nordisk.

В октябре 2016 года ЗАО «Норбиофарм» (с февраля 2017 года – АО «Грибное хозяйство») подало иск в арбитражный суд о взыскании с ООО «Ново Нордиск» 9,9 млн рублей. В исковом заявлении истец ссылается на то, что приобрел задолженность «Ново Нордиска» перед дистрибьюторской компанией «Норбертфарм» (аффилирована с «Грибным хозяйством»).

В Novo Nordisk объяснили, что речь идет о премиях, которые могли причитаться «Норбертфарму» в случае оплаты поставленного товара. «Поскольку соответствующий товар так и не был оплачен, ООО «Ново Нордиск» отказало в выплате премий ЗАО «Норбиофарм», и последнее обратилось в суд», – объясняют в пресс-службе Novo Nordisk.

9 марта 2017 года Московский арбитражный суд постановил взыскать с «Ново Нордиска» в пользу «Норбиофарма» сумму в размере 9 млн рублей, во взыскании оставшейся суммы суд отказал. Ответчик пытался оспорить решение суда в Девятом арбитражном апелляционном суде, но суд оставил жалобу без удовлетворения. В ответ на это решение суда «Ново Нордиск» обратилась в кассационную инстанцию. Жалоба компании будет рассмотрена 7 августа.

Связаться с «Грибным хозяйством» Vademecum не удалось. По данным СПАРК, компания занимается производством фармсубстанций. Согласно данным ЕГРЮЛ, 80% компании принадлежат ООО «Норберт» (основной владелец – ООО «Норбертфарм»), по 10% – Евгению Загороднову и Галине Лариной. Чистый убыток «Грибного хозяйства» в 2015 году составил 4,6 млн рублей, информации о выручке в отчетности нет.

ООО «Норбертфарм» сейчас находится в стадии банкротства. Одним из кредиторов компании является ООО «Ново Нордиск». В 2015 году последнее подавало иск к «Норбертфарму» о взыскании 233,7 млн рублей. По данным СПАРК, владельцем «Норбертфарма» является Олег Шунин.

Novo Nordisk – датская фармкомпания, основанная в 1923 году. У нее есть 77 филиалов по всему миру. Специализируется на препаратах для лечения сахарного диабета. Выручка Novo Nordisk в 2016 году составила $16,6 млрд.

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