У властей США возникли вопросы к бизнесу Alcon в России и Азии

Министерство юстиции США совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) проводят расследование относительно бизнес-практик фармкомпании Alcon в Азии и России. Джо Хименес, гендиректор швейцарской Novartis, которой сейчас принадлежит Alcon, заявил, что это «старое дело» и что компания уже предприняла необходимые меры и готова рассказать о них властям.

О поступивших в Novartis запросах от американских ведомств – Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам – швейцарская компания сообщила в отчете за первое полугодие, опубликованном во вторник, 18 июля.

Фармпроизводитель проинформировал акционеров о том, что интерес американских чиновников вызвали бизнес-практики Alcon в Азии и в России, в том числе после того, как компанию приобрела Novartis.

Директор по внешним коммуникациям Novartis Пауль Барретт заявил Vademecum, что не считает целесообразным давать какие-либо пояснения по еще не законченному расследованию.

Тем не менее Джо Хименес прокомментировал ситуацию в интервью агентству Reuters. «Это из-за слишком агрессивной стратегии продаж. Пару лет назад мы провели расследование и предприняли необходимые шаги, сменив нескольких руководителей в этих регионах. Мы полностью готовы сотрудничать с властями и поделиться с ними результатами нашего внутреннего расследования», — заявил он.

Что имеется в виду под «агрессивной стратегией продаж» Хименес не уточнил.

В 2013 году китайское подразделение Alcon заподозрили в том, что его сотрудники предлагали взятки врачам из 200 китайских больниц.

В апреле 2016 года расследование в отношении Novartis началось в Турции: анонимный гражданин обвинил компанию в том, что она платила консалтинговой фирме за дачу взяток турецким чиновникам.

Затем, в августе 2016 года, шестерых топ-менеджеров южнокорейского подразделения Novartis обвинили в том, что они платили вознаграждение и дарили подарки врачам за назначение препаратов компании.

Novartis AG – швейцарская фармацевтическая компания, созданная в 1996 году путем объединения швейцарских компаний Ciba Geigy и Sandoz. Novartis специализируется на рецептурных препаратах, применяемых в онкологии, неврологии, психиатрии, трансплантологии. Выручка компании в 2016 году составила $48,5 млрд.

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