J&J: наши данные о ценах на медизделия достоверны

Компания Johnson & Johnson (J&J) предоставила регулятору достоверные данные о ценах на имплантируемые медизделия, сказано в официальном ответе компании на претензии главы Росздравнадзора Михаила Мурашко. Расхождения в данных J&J и Росздравнадзора обусловлены исключительно «техническими причинами» – настройками системы бухгалтерского учета, широтой портфеля продукции и сжатыми сроками предоставления информации, недостаточными для устранения недочетов, настаивают в компании.

«ООО «Джонсон & Джонсон» открыто предоставило исчерпывающие данные о действительных ценах на имплантируемые медицинские изделия и подтвердило их достоверность первичной бухгалтерской документацией и таможенными декларациями. Необходимо отметить, что подобная процедура всеми участниками рынка – и производителями, и регуляторами – проводится впервые, поэтому отсутствуют опыт и отработанные механизмы и форматы подачи информации у всех заинтересованных сторон», – говорится в комментарии J&J.

В компании утверждают, что ведут «конструктивный диалог» с регуляторными органами.

В конце 2015 года правительство утвердило порядок формирования цен на имплантируемые медизделия. Предлагаемая производителем цена, согласно постановлению, не может превышать средневзвешенную отпускную цену, которая рассчитывается Росздравнадзором. Именно для этого регулятор обратился к производителям имплантируемых медизделий с призывом направить в Росздравнадзор данные об их ценах.

Однако 14 июля на совместном заседании Координационного совета в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве России, профильных комиссий РСПП и Комитета ТПП РФ, Мурашко сообщил, что компании Johnson & Johnson и Medtronic передали в Росздравнадзор недостоверные данные о ценах на имплантируемые медизделия.

В компании Medtronic комментировать слова главы Росздравнадзора отказались.

Компания Johnson & Johnson, основанная в 1886 году, является одним из крупнейших в мире производителей лекарств, косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. Она включает в себя 250 компаний, расположенных в 57 странах мира, в которых работают более 125 тысяч сотрудников. Эти компании формируют три подразделения: потребительских товаров, фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения и оборудования. Выручка Johnson & Johnson в 2016 году составила $71,9 млрд.

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