В Ставрополье планируют наладить выпуск медицинской стеклотары

В ходе выездного совещания Думы Ставропольского края, состоявшегося на базе Новоалександровского стеклотарного завода, отмечалась стабильная работа предприятия, и обсуждались перспективы расширения ассортимента выпускаемой продукции.

Во время обсуждения подчеркивалось, что руководство завода планирует провести реконструкцию третьей стекольной печи и возобновить выпуск тары для фармацевтических предприятий. В частности, потенциальным потребителем выпускаемой продукции может стать ОАО НПК «ЭСКОМ». Открытие новой линии позволит трудоустроить свыше 100 местных жителей. На сегодняшний день на стеклотарных заводах в Новоалександровске и Красногвардейске создано соответственно 375 и 307 рабочих мест.

Руководители компании «Гелиос», являющейся владельцем стеклотарных предприятий, отмечают, что развитие бизнеса существенно тормозят проблемы в отношениях с кредиторами и налоговой службой. Кроме того, наращивание объемов производства требует бесперебойного электроснабжения заводов. Пока же предприятия вынуждены работать в режиме периодического отключения электричества, что отрицательно сказывается на качестве и объемах производства.

Депутаты краевой Думы и представители органов исполнительной власти заявили, что будут всячески поддерживать производителей стеклотары. В частности, будут изыскиваться возможности для прокладки новых более мощных электрических кабелей для обеспечения их бесперебойной работы.

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