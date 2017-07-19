Novartis усилит экспансию на российский рынок

Онкологическое подразделение швейцарской компании Novartis рассматривает возможности увеличения своего присутствия на российском рынке, пишет The Pharma Letter. По словам главы Novartis Oncology, Бруно Стригини (Bruno Strigini), в России растут показатели заболеваемости онкопатологиями, а следовательно увеличивается спрос на противоопухолевые лекарства.
В компании рассказали, что учитывая сложившуюся ситуацию на российском рынке и показатели распространенности онкологических заболеваний, Novartis планирует нарастить темпы экспансии на российский фармрынок. Однако это в большой степени будет зависеть от характера взаимодействия с властями и возможности защитить инвестированные средства.
По словам Стригини, сейчас с российскими властями рассматривается два направления взаимодействия – программа риск-шеринга, а также модель разделения финансовых рисков. Глава Novartis Oncology подчеркнул, что речь идет именно о сочетании этих двух подходов.
Помимо оригинальных противоопухолевых лекарственных препаратов компания намерена выпустить на российский рынок дженерики, которые также будут выпускаться на заводе в Санкт-Петербурге.