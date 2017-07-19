Советом Федерации поддержан протокол об экспорте принудительно лицензированных препаратов

Члены Совета Федерации поддержали Федеральный закон «О принятии Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности». Документ касается предоставления принудительных лицензий одними государствами-членами ВТО для производства лекарственных средств с целью их последующего экспорта в другие государства-члены организации.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС), являющееся неотъемлемой частью Марракешского соглашения об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 г., дополняется статьёй 31bis и Приложением к Соглашению по ТРИПС.

Предусматривается, что одни государства-члены ВТО (экспортирующие государства) могут предоставлять принудительные лицензии для производства лекарственных средств с целью их последующего экспорта в другие государства-члены ВТО (импортирующие государства), которые нуждаются в них для удовлетворения своих внутренних потребностей.

К импортирующим государствам относятся наименее развитые государства-члены ВТО, а также иные государства-члены этой международной организации, направившие соответствующее уведомление о намерении использовать систему, изложенную в статье 31bis Соглашения по ТРИПС и в Приложении к Соглашению по ТРИПС, в Совет по ТРИПС (орган ВТО, ответственный за выполнение административных функций в отношении Соглашения по ТРИПС).

Согласно Протоколу, как импортирующие, так и экспортирующие государства направляют в Совет по ТРИПС уведомления с указанием конкретных условий импорта и экспорта лекарственных средств. Установлено, что в случае, если принудительная лицензия выдаётся экспортирующим государством-членом в рамках Протокола, то этим государством выплачивается соответствующее вознаграждение патентообладателю с учётом экономической стоимости экспортируемых товаров.

В рамках Протокола Российская Федерация сможет выступать как экспортирующим, так и импортирующим государством.

gmpnews