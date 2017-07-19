Прогнозируется рост мирового рынка обезболивающих препаратов

По итогам 2016 г. объем мирового рынка обезболивающих препаратов составил 19,7 млрд дол. США. Согласно прогнозам аналитической компании «GBI Research», к 2023 г. этот показатель достигнет 28,8 млрд дол. Таким образом, ожидается рост рынка в среднем на 5,5% ежегодно в течение прогнозируемого периода.

«Большое количество кандидатов в препараты, которые сейчас находятся в разработке, станут ключевым фактором роста рынка в прогнозируемый период», — считает аналитик компании «GBI Research» Томас Джарретт (Thomas Jarrett). Сегодня на стадии R&D находится 817 кандидатов в препараты данной терапевтической группы. Перспективным направлением является разработка нового класса лекарственных средств для купирования приступов мигрени — антагонистов кальцитонин-ген-родственного пептида.

Большая часть R&D-проектов (63%) находится на ранних стадиях. Лонч новых препаратов ожидается только в 2018 г., в том числе лекарственных средств для терапии мигрени: фреманизумаба (компании «Teva»), эптинезумаба («Alder»), эренумаба («Amgen» и «Novartis») и галканезумаба («Eli Lilly»). Также в прогнозируемый период на мировой рынок будет выведен ряд препаратов для уменьшения выраженности после­операционной боли, лечения хронических болевых синдромов, таких как остеоартрит.

По материалам gbiresearch.com

apteka.ua