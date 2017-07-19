«Активный Компонент» продемонстрировал рост выручки в I полугодии на 13%

По итогам 1 полугодия 2017 года компания «Активный Компонент» поставила на рынок более 15 тонн фармацевтических субстанций. Выручка предприятия выросла на 13% до 430 млн руб. Показатель EBITDA увеличился на 58% и составил 94 млн руб.

В натуральном выражении объем выпуска компании «Активный Компонент» за отчетный период вырос на 6%. Резкий рост показателей EBITDA связан с запуском в производство и продажу новых высокорентабельных субстанций.

«Реализация всех наших проектов идет в соответствии с планами, и мы довольны динамикой развития нашего бизнеса. В перспективе планируем увеличивать свое присутствие на рынке и наращивать объемы поставок продукции на экспорт, — говорит президент компании «Активный Компонент» Александр Семёнов. — В июне мы завершили техническое переоснащение действующей производственной базы и теперь имеем возможность параллельного производства сразу нескольких активных субстанций. В августе приступаем к разработке проекта для нового производства в городе Пушкин, которое станет одним из самых крупных предприятий по выпуску фармсубстанций в Европе. Завод будет запущен в эксплуатацию уже в начале 2020 года».

«Активный Компонент» поставляет свою продукцию крупнейшими фармацевтическими компаниям, среди которых: Фармстандарт, Хемофарм и Нижфарм, входящие в фармхолдинг STADA, Акрихин, ВЕРТЕКС, Северная звезда, Озон и другие.

Компания «Активный Компонент» более 10 лет успешно работает на рынке и является крупнейшим российским производителем дженериковых активных фармацевтических субстанций. Основной бизнес компании сосредоточен в Санкт-Петербурге. Текущий номенклатурный ряд включает свыше 50 субстанций.

В 2016 году оборот компании составил 1 млрд рублей. К 2020 году, с запуском второго завода в городе Пушкин, планируется увеличить этот показатель до 4,5 млрд рублей в год. Совокупные производственные мощности предприятия будут доведены до 140 тонн в год. Технологические возможности позволят компании ежегодно увеличивать номенклатурный ряд на 10 позиций.

gmpnews