Новую методику ценообразования на ЛП из перечня ЖНВЛП представят правительству до начала зимы

Доработанный проект новой методики регистрации цен на жизненно важные лекарства планируется внести в правительство к концу осени – началу зимы. Об этом сообщила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская в опубликованном на сайте ведомства подкасте.

Она, в частности, отметила, что ФАС сформулировала свои предложения и замечания к проекту, которые направлены в письме Минздраву. В дальнейшем планируется совместная доработка документа с учетом мнения экспертного сообщества, после чего совместный доработанный проект будет направлен в правительство.

Правоприменительная практика продемонстрировала несовершенство действующей методики, считает Надежда Шаравская. «Мы выявили, что единый уровень понижающего коэффициента и индексации приводит к повышению цен на дорогостоящие воспроизведенные препараты и к нерентабельности производства дешевых дженериков, — подчеркнула она. Кроме того, сохранился затратный метод для регистрации цен на отечественные лекарства, что дискриминирует российских производителей и сохраняет риски произвола».

Как ранее сообщал «ФВ», ФАС не согласилась с Минздравом по нескольким принципиальным моментам.

«Во-первых мы не поддерживаем заявительный принцип пересмотра реестра действующих цен», — пояснила представитель ФАС. Ситуация, при которой производитель должен принести весь пакет документов, по новому кругу пройти пересмотр, «может привести к коллапсу и парализовать всю систему».

«Во-вторых, мы против создания специальной комиссии для решения спорных вопросов, заявила Надежда Шаравская. — Для этого есть судебная система».

В третьих, речь идет об упрощении процедуры регистрации цен, поскольку ныне «любая ошибка может стать основанием для отказа в регистрации».

В-четвертых, ФАС выступает против ограничения для российских производителей снижать издержки.

Главное предложение ведомства – переход от затратного к индикативному методу регистрации цен на дженерики, рассказала Надежда Шаравская. Кроме того, ФАС предлагает дифференцировать размер понижающего коэффициента и уровень индексации в зависимости от цен.

Также важно пересмотреть перечень референтных стран и обязывать производителей снижать цены, если они снижаются в других странах. Наконец, антимонопольная служба предлагает отчистить реестр цен от неактуальных записей, поскольку «сейчас они путают регуляторов, госзаказчиков и участников рынка», заключила Надежда Шаравская.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»