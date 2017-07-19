Китаю удалось добиться от фармкомпаний снижения стоимости лекарств на 44%

Благодаря согласию фармкомпаний снизить цены на ряд дорогостоящих лекарств, Китай добавит в 36 новых ЛС в перечень лекарственных препаратов, терапия которыми покрывается базовыми программами медстрахования. Об этом сообщает Reuters.

Министерство человеческих ресурсов и общественной безопасности заявило, что добилось от фармкомпаний снижения стоимости лекарственных средств, предназначенных для лечения онкопатологий, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, на 44% по сравнению с ценами прошлого года. В настоящее время ведутся переговоры о снижении стоимости еще 45 дорогостоящих лекарств. Данная мера направлена на сокращение затрат на здравоохранение КНР и повышение доступности медицинской помощи для населения.

Среди включенных в список медикаментов – Герцептин, Авастин и МабТера, а также Ревлимид, Зитига, Афинитор, Брилинта, Виктоза. Из 36 новых ЛС – 31 импортное лекарство и 5 традиционных китайских средств.

В прошлом году властям КНР удалось согласовать с компанией GlaxoSmithKline снижение стоимости месячного курса препарата для лечения гепатита В Виреад с 1,5 тыс. юаней (229 долларов) до 490 (75 долларов). Также были снижены цены на противоопухолевые лекарственные средства Иресса — с 15 тыс. юаней (2,3 тыс. долларов) до 7 тыс. (1 тыс. долларов) и Икотиниб (Icotinib) местной компании Betta Pharmaceuticals — с 12 тыс. юаней (1,8 тыс. долларов) до 5,5 тыс. юаней (840 долларов).

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