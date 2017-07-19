Путин поручил правительству решить вопрос лекарственного обеспечения льготников

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обратить самое пристальное внимание вопросу лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. На совещании с кабмином глава государства отметил, что проблема доступности бесплатных препаратов остается одной из самых острых.

«Эти вопросы поднимались, как вы знаете, и в ходе «Прямой линии». Их задают, я уверен, и вам, и мне — в регионах, на встречах с людьми на различных мероприятиях. Прошу правительство уделить решению этой задачи самое пристальное внимание», — приводит ТАСС слова президента.

Накануне Росздравнадзор опроверг информацию о недостаточной обеспеченности лекарствами льготных категорий. В ведомстве заявили, что распространяемые данные о том, что только 64% граждан обеспечены жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (со ссылкой на данные мониторинга Росздравнадзора) не отражают действительной ситуации по лекарственному обеспечению населения.

Сообщение Росздравнадзора стало реакцией на материал ОНФ о серьезных проблемах с обеспечением льготных категорий граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. «В целом лекарственное обеспечение граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами составляет всего около 64%. Больше всего трудностей возникает у пациентов с ВИЧ-инфекцией и онкологией. Некоторые медикаменты для лечения этих заболеваний отсутствуют в 70 регионах», — говорилось в материале ОНФ.

В Росздравнадзоре пояснили, что информация для указанного мониторинга предоставляется аптечными организациями и медицинскими организациями, осуществляющими их закупку преимущественно в рамках реализации территориальных программ государственных гарантий.

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