ФАС обвиняет агентство Gallery в незаконной рекламе лекарств

Московское управление ФАС России сообщило о многочисленных нарушениях в работе одного из крупнейших операторов рынка наружной рекламы «Гэллери Сервис».
Агентству, в частности, вменяется недобросовестное и недостоверное распространение недобросовестной рекламы лекарств, медицинских и финансовых услуг.
Ведомство выписало компании акт о выявленных нарушениях. Решение о возбуждении дела будет принято после ответа оператора. В случае признания незаконности рекламных материалов «ответственность за большинство нарушений понесут совместно как рекламодатель, так и рекламораспространитель», заключают в столичном УФАС.
Сергей Рякин
«Фармацевтический вестник»