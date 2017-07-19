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ФАС обвиняет агентство Gallery в незаконной рекламе лекарств

Московское управление ФАС России сообщило о многочисленных нарушениях в работе одного из крупнейших операторов рынка наружной рекламы «Гэллери Сервис».

Агентству, в частности, вменяется недобросовестное и недостоверное распространение недобросовестной рекламы лекарств, медицинских и финансовых услуг.

Ведомство выписало компании акт о выявленных нарушениях. Решение о возбуждении дела будет принято после ответа оператора. В случае признания незаконности рекламных материалов «ответственность за большинство нарушений понесут совместно как рекламодатель, так и рекламораспространитель», заключают в столичном УФАС.

Сергей Рякин
«Фармацевтический вестник»

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Июль 19, 2017 | Просмотров: 13