Во II квартале 2017 г. объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson составил 8,6 млрд долл. Путин поручил правительству решить вопрос лекарственного обеспечения льготников » ФАС обвиняет агентство Gallery в незаконной рекламе лекарств Московское управление ФАС России сообщило о многочисленных нарушениях в работе одного из крупнейших операторов рынка наружной рекламы «Гэллери Сервис». Агентству, в частности, вменяется недобросовестное и недостоверное распространение недобросовестной рекламы лекарств, медицинских и финансовых услуг. Ведомство выписало компании акт о выявленных нарушениях. Решение о возбуждении дела будет принято после ответа оператора. В случае признания незаконности рекламных материалов «ответственность за большинство нарушений понесут совместно как рекламодатель, так и рекламораспространитель», заключают в столичном УФАС. Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»