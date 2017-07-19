Во II квартале 2017 г. объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson составил 8,6 млрд долл.

Во II квартале 2017 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов американской компании Johnson & Johnson остался практически на уровне аналогичного периода 2016 г., составив 8,6 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Незначительное сокращение на 0,2% в компании объясняют негативным влиянием валютных курсов.

Общий квартальный объем продаж Johnson & Johnson увеличился на 1,9% и составил 18,8 млрд долл., что немного ниже прогнозов аналитиков (18,9 млрд долл.).

Квартальная прибыль сократилась на 4,3% – до 3,8 млрд долл.

Как отметил исполнительный директор Johnson & Johnson Алекс Горски, приобретение швейцарской Actelion позволит компании освоить новые терапевтические области и ускорить рост.

Квартальный объем продаж препарата Remicade снизился на 14% и составил около 1,5 млрд долл. Это обусловлено одобрением FDA биоаналогов препарата, разработанного южнокорейскими компаниями Celltrion м Samsung Bioepis.

Продажи препарата Xarelto во II квартале выросли на 8,1% – до 642 млн долл. Показатель по препарату Darzalex составил 299 млн долл. против 108 млн долл. годом ранее.

По прогнозу Johnson & Johnson, в 2017 г. объем продаж составит 75,8–76,1 млрд долл., прибыль на акцию – 7,12–7,22 долл. Аналитики прогнозируют 75,7 млрд долл. и 7,11 долл. соответственно.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»