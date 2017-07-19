В ДНР выдали первую лицензию на ввоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Постановление Совета Министров ДНР «Об утверждении Порядка ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» вышло еще в марте этого года. Однако приказ, которым лицензирующий орган – Минпромторг – утвердил перечень документов, необходимых для получения разрешения, подоспел лишь в апреле, форму разрешения на право ввоза (вывоза) МВД утвердило в мае, а приказ о форме сертификата Минздрав издал только в июне.

— Первым установленную процедуру прошло ООО «Химснаб», — говорит начальник отдела лицензирования и технического регулирования Министерства промышленности и торговли ДНР Ольга Хоруженко. — Лицензия №1 вручена директору предприятия Виктору Полшенчеву.

Помимо копий свидетельства о госрегистрации юрлица, устава, справки из органа статистики с указанием соответствующего вида деятельности согласно КВЭД, приказа о назначении руководителя юрлица, паспорта директора и доверенности, требуется иметь сертификат на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Минздрава республики и разрешение МВД ДНР. Последние два документа выдаются заявителю разово (не более чем на год) на конкретную партию заявленных к ввозу (вывозу) средств в течение 30 дней со дня обращения.

Напомним, что согласно данным RNC Pharma, по итогам 2016 года ведущими поставщиками лекарственных средств в ЛНР и ДНР стали ростовский фармдистрибьютор «Нанофарм» (на общую сумму 1,1 млрд руб.), подмосковный «Интерлек» (0,87 млрд руб.) и ростовская «Биофарма» (0,54 млрд руб.).

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»