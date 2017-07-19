Эксклюзивное право Takeda на препарат Velcade защищено патентом до 2022 г.

Апелляционный суд США отменил решение, согласно которому отменялось действие основного патента компании Takeda на давно существующий на рынке блокбастер для лечения множественной миеломы Velcade, сообщает FiercePharma. Компания получила новые эксклюзивные права на препарат, что должно трансформироваться в значительные объемы продаж в долгосрочной перспективе.

Takeda получает эксклюзивный срок действия патентной защиты до 2022 г. вследствие решения суда, вынесенного в минувший понедельник. Апелляционный суд постановил, что решение окружного суда о признании недействительным основного патента на препарат Velcade было ошибочным. Согласно решению окружного суда, вынесенному в 2015 г., срок действия эксклюзивных прав на Velcade должен был истечь в ноябре.

Takeda в значительной степени зависит от доходов, генерируемых за счет продаж Velcade; однако, компания подготовилась к выходу на рынок дженериковых конкурентов в конце текущего года. В прошлом году продажи онкологического препарата принесли компании порядка 1 млрд долл. на рынке США. Теперь за счет доходов от Velcade компания может продолжать финансирование разработки новых препаратов и наращивать продажи нового перорального препарата для лечения множественной миеломы, Ninlaro, что позволит снивелировать потери, когда дженерики все-таки выйдут на рынок.

Данное судебное решение может потенциально придать сил компании Amgen, поскольку более дешевые дженерики препарата Velcade также составили бы конкуренцию ее препарату для лечения множественной миеломы Kyprolis, в то время как Amgen пытается расширить рынок сбыта. Хуже то, что препарату Kyprolis не удалось в прошлом году превзойти Velcade в клиническом исследовании у пациентов с впервые диагностированным заболеванием.

Среди компаний, оспаривавших эксклюзивные права Takeda, были Sandoz (подразделение Novartis), Mylan, Teva Pharmaceuticals, Glenmark, Sun Pharma и Hospira (подразделение Pfizer).

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»