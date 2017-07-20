Аптеки сети «Мега Фарм» откроются в супермаркетах «Азбука Вкуса»

Входящая в холдинг «Марафон Групп» Александра Винокурова аптечная сеть «Мега Фарм» и ООО «Городской супермаркет», управляющее сетью «Азбука вкуса» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Мега Фарм» получит на 10 лет преимущественное право аренды площадей на территориях магазинов ритейлера, и будет развивать сеть аптек под единым эксклюзивным брендом «Азбука Life».

Аптеки под брендом «Азбука Life» будут открываться в супермаркетах «Азбука Вкуса», уже имеющих субарендные зоны, и в новых магазинах сети с торговой площадью более 650 кв.м., говорится в сообщении компаний.

Ассортимент товаров в аптеках будет включать не менее 6 тысяч позиций в наличии, а заказать в точке или через сайт можно будет более 12 тысяч наименований.

«В большинстве случаев аптеки находятся в прикассовой зоне супермаркетов, — рассказывает генеральный директор «Мега Фарм» Андрей Гусев. — Ассортимент будет несколько отличаться от наших проектов «А-Мега» и «Да, здоров!»: наряду с наиболее востребованными лекарствами мы представим витамины, биодобавки и товары для красоты и здоровья верхнего ценового сегмента, за счет чего средний чек аптеки составит не менее тысячи рублей».

«Мега фарм» была создана год назад. Сеть имеет соглашение с ритейлером Х5 о приоритетном размещении аптек сети на территории магазинов ритейлера. В сентябре 2016 года владельцы заявили, что к концу года должны заработать более 170 аптек «Мега фарм» в Москве и Московской области на площадях, арендованных у Х5 Retail Group. В дальнейшем сеть должна охватить все регионы присутствия торговых сетей ритейлера, открыв более 3 300 аптек в магазинах ритейлера до конца 2020 года.

Компания «Марафон Групп» создана бывшими топ-менеджерами инвесткомпании «А1» Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым. «Марафон Групп» будет инвестировать в четыре направления – фармацевтика, FMCG и ритейл, сельское хозяйство и транспортная инфраструктура. Уже сформирован первый субхолдинг «Марафон Фарма». В него были переведены принадлежащие Винокурову активы на фармрынке: дистрибьютор «СИА Интернейшнл», заводы «Синтез» и «Биоком», аптечная сеть «Мега Фарм». По данным гендиректора «Марафон Фармы» Игоря Крылова, выручка входящих в субхолдинг компаний превысила 50 млрд рублей в 2016 году.

«Азбука Вкуса» – розничная компания, объединяющая 80 супермаркетов «Азбука Вкуса», 10 крупноформатных магазинов «АВ Маркет», 22 минимаркета «AB Daily», 3 специализированных Энотеки, а также интернет-магазин av.ru.

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