ФАС обнаружила картель поставщиков медизделий на 2,5 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компаний «Медпролайф», «Проммедзакупка», «Медторг», «Инвамед» и «Микромед» по признакам картельного сговора на 357 аукционах на поставку кардиологических изделий за период с 2015 по 2017 годы. Сумма начальных максимальных цен контрактов составила более 2,5 млрд рублей.

Компании подозреваются в заключении соглашения с целью поддержания цен на аукционах на поставку медицинских изделий, инструментов и расходных материалов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Поставщики изделий совместно участвовали в аукционах, заранее определяли победителей между собой и, создавая видимость конкуренции, допускали снижение максимальной начальной цены контракта не более 3%, сообщает официальный сайт ФАС России.

Картельные сговоры являются актуальной проблемой на российском рынке. В марте 2017 года УФАС по Тюменской области выявило картель восьми медицинских компаний на аукционах на поставку медицинских изделий. Сумма нелегальных контрактов превысила 1 млрд рублей.

По данным Аналитического центра Vademecum, сумма государственных контрактов на поставку медизделий в 2016 году, заключенных с ООО «Проммедзакупка», составила более 1,1 млрд рублей, ООО «Медпролайф» – более 900 млн рублей, ООО «Микромед» – около 200 млн рублей, ООО «Инвамед» – более 70 млн рублей.

Источник: ФАС России

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