О внесении в Госдуму законопроектов о внедрении государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения ФАС обнаружила картель поставщиков медизделий на 2,5 млрд рублей » «Фармимэкс» будет проводить испытания препаратов крови в РязГМУ В Центральной научно-исследовательской лаборатории Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова будут проводиться испытания препаратов крови для ПАО «Фармимэкс», сообщается на сайте РязГМУ. Соглашение о сотрудничестве между РязГМУ имени И. П. Павлова и публичным акционерным обществом «Фармацевтический импорт, экспорт» подписали ректор вуза Роман Калинин и президент ПАО «Фармимэкс» Александр Апазов. Сотрудничество направлено на расширение деловых связей сторон, взаимодействие в области образования, науки, производства, а также внедрения новых технологий, научных разработок и проектов. Совместная работа РязГМУ и ПАО «Фармимэкс» представляет взаимный интерес и позволяет эффективно реализовывать образовательные программы, повышение квалификации сотрудников Предприятия, а для обучающихся – это возможность трудоустроиться после прохождения практической подготовки по специальностям ординатуры: фармацевтическая технология; управление и экономика фармации; фармацевтическая химия и фармакогнозия; фармация; промышленная фармация. ИСТОЧНИК: РЯЗГМУ gmpnews