TOP15 самых высокооплачиваемых глав фармкомпаний в 2016 г.

Отслеживание доходов топ-менеджеров всегда происходит по одному и тому же шаблону: сбор данных, аналитика и, когда все кандидаты определены, публикация рейтинга, пишет FiercePharma.

Первые документы, касающиеся зарплат, появляются уже в январе и продолжают поступать по май. Сначала отчитывается европейская Большая фарма. Ряд американских компаний публикуют отчетность намного позже остальных.

Кандидаты на попадание в рейтинги сами по себе весьма предсказуемы, по меньшей мере, на 60%. А остальные 40% появляются уже в процессе составления рейтинга.

Почти на 100% гарантировано, что исполнительный директор Johnson & Johnson займет одну из первых строчек независимо от того, кто будет у руля компании. То же самое касалось и Abbott Laboratories до появления компании AbbVie (выделенное в самостоятельный бизнес подразделение Abbott Laboratories), исполнительный директор которой теперь стал завсегдатаем рейтинга. Это справедливо и для Bristol-Myers Squibb, будь ее директором Джим Корнелиус, Ламберто Андреотти или нынешний Джованни Кафорио.

А вот председатель совета директоров дженериковой компании Mylan Роберт Каури попал на верхушку рейтинга только потому, что уходит со своего поста с приличной компенсацией в 97 млн долл.

«Фармацевтический вестник»