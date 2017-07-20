GlobalData: к 2021 г. объем канадского фармрынка составит 25 млрд долл.

К 2021 г. объем фармрынка Канады составит 25 млрд долл. против 22,6 млрд долл. в 2016 г., говорится в отчете британской исследовательско-аналитической компании GlobalData. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 2%.

В Канаде широко развита фармотрасль, и страна является одним из мировых лидеров в области клинических исследований.

За последние годы глобальные фармацевтические и биотехнологические компании увеличили инвестиции в академические исследования в Канаде.

По мнению аналитиков, именно сильная научно-исследовательская база и развитая инфраструктура для клинических исследований являются ключевыми драйверами развития канадского фармрынка наряду со стареющим населением.

Опыт канадских исследователей и качество проводимых в стране клинических исследований признаются во всем мире.

В 2016 г. объем дженерикового рынка Канады составил 6,2 млрд долл. На долю дженериков пришлось около 70% всех назначений. В США этот показатель равен 89%.

При этом в денежном выражении продажи дженериков составили всего 22,4% от общего показателя объема рынка.

По данным экспертов GlobalData, в 2016 г. экономия бюджета за счет применения дженериков в Канаде составила около 20%.

Дженерики завоевывают все большее доверие среди пациентов, чему во многом способствует политика канадских властей.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»